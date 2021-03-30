В Верховной Раде займутся эскалацией «российско-украинского конфликта»

В Верховной Раде проходит внеочередное заседание по требованию более 150 депутатов о ситуации, связанной с эскалацией вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы сегодня проводим внеочередное пленарное заседание Верховной Рады для рассмотрения вопроса об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта», — сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский провел экстренные консультации с представителями стран-участниц «нормандской четверки» из-за обострения ситуации в Донбассе в последние недели. До этого в зоне боевых действий под минометным обстрелом погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Ранее спикер делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Киев не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие, на линии разграничения в Донбассе в последние недели обострилась ситуация.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



