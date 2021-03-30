Футболиста сборной Северной Македонии выгнали из команды за празднование гола

Нападающий итальянского «Удинезе» Илия Несторовски был исключен из состава сборной Северной Македонии. Об этом сообщает Football Italia.

Такие санкции были применены к игроку после празднования им гола в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Лихтенштейна (5:0). Форвард подбежал к камере и нецензурно выругался.

Позднее Несторовски признался, что слова были адресованы угрожавшим его семье людям. Главный тренер Северной Македонии Игор Ангеловски принял объяснения футболиста, но отметил, что подобное поведение недопустимо для игрока национальной сборной, поэтому Несторовски покинул расположение команды.

Несторовски в нынешнем сезоне забил два мяча в 19 матчах итальянской серии А. В активе 31-летнего игрока 10 голов в 46 матчах в составе сборной Северной Македонии.

В ноябре 2003 года защитник сборной России Вадим Евсеев выругался на камеру после окончания отборочного матча Евро-2004 против Уэльса (1:0). Тогда к футболисту не применили никаких санкций.