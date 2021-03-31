UFC обвинили в «мафиозной тактике» в переговорах с бойцами

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд раскритиковал руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) за отношение к спортсменам. Об этом он рассказал в эфире подкаста BroBible’s «Rippin’ It».

36-летний американец обвинил UFC в применении «мафиозной» тактики в переговорах со спортсменами. По словам Рокхолда, глава промоушена Дэйна Уайт пытался подавить его эмоционально после поражения в поединке с Майклом Биспингом (в том поединке американец утратил пояс чемпиона UFC).

По признанию Рокхолда, в тот момент он пришел к выводу, что ему необходим сторонний источник дохода, чтобы иметь возможность сказать «нет» в переговорах с организацией. Рокхолд отметил, что после того, как он начал работать моделью, отношение со стороны UFC улучшилось.

Рокхолд намерен возобновить выступления в MMA. Американец заявил, что заручился поддержкой российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который согласился помочь ему в тренировках.