На Украине «порохоботство» назвали болезнью и сравнили ее с коронавирусом

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что «порохоботство» (поддержка действий бывшего президента Украины Петра Порошенко — прим. «Ленты.ру») является болезнью хуже коронавируса. Об этом сообщает «НВ».

«Я переболел тяжелой болезнью "порохоботства", идеологической позицией, которой продолжает болеть уважаемый [депутат от партии "Европейская солидарность"] Алексей [Гончаренко] и его коллеги. Это тяжелая болезнь, хуже COVID-19. От нее надо избавляться», — заявил Арестович.

Ранее Порошенко призвал президента Украины Владимира Зеленского к активным боевым действиям в Донбассе. «Следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию снова вывести контрснайперские группы. Снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийскую разведку и контрбатарейную борьбу», — заявил политик.

До этого он обвинил Зеленского в неспособности наладить отношения с президентом США Джозефом Байденом. «От его действий зависит, сохранит ли Украина стратегическое партнерство с США, [что] жизненно, подчеркиваю, жизненно необходимо для нас, чтобы выстоять в войне с Россией (Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе, российская сторона отвергает эти обвинения — прим. "Ленты.ру")», — сказал Порошенко.

На сегодняшний день он фигурирует в ряде уголовных дел о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании денег, попытке конституционного переворота и других. По большинству из них Порошенко проходит свидетелем. Статус подозреваемого он получил в деле о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.

Порошенко занял пост президента Украины в 2014 году. В 2019-м во время очередных президентских выборов он проиграл выборы Зеленскому, который во втором туре набрал около 73 процентов голосов.