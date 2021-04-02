Умер бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Афонин

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР по футболу Валентин Афонин умер на 82-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter московского клуба.

О причинах смерти спортсмена не сообщается. Помимо красно-синих, соболезнования близким Афонина выразил Российский футбольный союз (РФС).

В составе московского ЦСКА Афонин в 1970 году стал чемпионом СССР. Он также выступал за ростовский СКА, с которым в 1966-м завоевал серебро первенства страны, и владимирский «Трактор». Защитник шесть раз включался в список 33 лучших футболистов чемпионата.

За сборную СССР Афонин провел 42 матча. Защитник участвовал в чемпионатах мира 1966 и 1970 годов. На мундиале в Англии футболист вместе с советской национальной командой дошел до полуфинала.