Капитан футбольного клуба из Англии умер в 32 года

Английский защитник и капитан «Йовил Тауна» Ли Коллинс умер в возрасте 32 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

О причинах смерти Коллинса не сообщается. «Йовил Таун» выразил соболезнования родным и близким спортсмена. Также в заявлении отмечается, что встреча с «Олтрингемом», запланированная на 2 апреля, будет перенесена в связи с трауром.

«Йовил Таун» — клуб национальной лиги Англии, пятого по силе дивизиона чемпионата страны. Команда занимает 14-е место в турнире после 31 матча.

Коллинс — воспитанник «Вулверхэмптон Уондерерс». Больше всего матчей он провел в составе «Порт Вейла». В 2019 году он присоединился к «Йовил Тауну».