«Динамо» разгромило «Уфу» в матче РПЛ

Московское «Динамо» разгромило «Уфу» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Москве и завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев. На десятой минуте встречи счет открыл полузащитник Даниил Лесовой. На 27-й забил мяч нападающий Константин Тюкавин. Затем голом отметился хавбек Роман Нойштедтер (52-я минута). На 61-й минуте нападающий Николай Комличенко реализовал пенальти.

Таким образом, после 24 матчей «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. «Уфа» располагается на предпоследнем 15-м месте с 14 очками.

В следующем туре москвичи сыграют дома с «Уралом», а уфимцы — с грозненским «Ахматом».