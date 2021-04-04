«Краснодар» прокомментировал отставку тренера

«Краснодар» выступил с заявлением по поводу отставки главного тренера Мурада Мусаева. Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб поблагодарил специалиста за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. «Горожане» также отметили, что объявят имя нового тренера в ближайшее время.

Мусаев подал в отставку в субботу, 3 апреля. Произошло это после разгромного поражения «Краснодара» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против Ахмата (0:5).

Он с 2018 года исполнял обязанности главного тренера «Краснодара». Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.