Тренер «Краснодара» подал в отставку после поражения 0:5 в матче РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Мурад Мусаев подал в отставку после поражения 0:5 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Мусаев заявил, что это был его последний матч во главе клуба, так как после встречи он обсудил с руководством свой уход. Он поблагодарил болельщиков и команду. «Считаю, команде нужны перемены, новые эмоции и энергия. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений», — подытожил тренер.

Ранее 3 марта «Краснодар» потерпел разгромное поражение от грозненского «Ахмата» со счетом 0:5 в пользу гостей. Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка.

Мусаев с 2018 года исполнял обязанности главного тренера «Краснодара». Под его руководством команда дважды становилась бронзовым призером чемпионата России.

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