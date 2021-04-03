«Ахмат» разгромил «Краснодар» со счетом 5:0 в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 0:5 в пользу гостей. На пятой минуте встречи счет открыл полузащитник Евгений Харин. На 49-й забил мяч защитник Андрей Семенов. Затем дублем отметился хавбек Бернард Бериша (51-я, 68-я минуты). На 93-й минуте полузащитник «быков» Алексей Ионов забил автогол.

Таким образом, после 24 матчей «Краснодар» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 34 очка. «Ахмат» располагается на 11-м месте с 32 очками.

В следующем туре быки сыграют на выезде с тульским «Арсеналом», а грозненцы — с «Уфой».