Женщина попала в тюрьму за укол в ягодицу

В США женщина попала в тюрьму на пять лет из-за того, что сделала незаконную косметологическую инъекцию своей клиентке, отчего та умерла. Об этом сообщает ABC News.

49-летняя Нитика Деонте Ли из Далласа была приговорена к тюремному заключению в четверг, 1 апреля, из-за смерти танцовщицы из ночного клуба Дайши Филлипс в 2015 году. Ли сделала укол жидкого силикона в ягодицу 22-летней клиентки, которая умерла через четыре дня из-за того, что силикон попал в ее кровоток и застрял в легких. При этом две другие пациентки, которым косметолог сделала такой же укол, не пострадали.

Ли, которая ранее отбывала срок в тюрьме за грабеж и кражу со взломом, было предъявлено обвинение через несколько месяцев после смерти Филлипс. Однако ей в течение пяти лет удавалось скрываться от правосудия, часть этого времени она находилась в Мексике. Она была арестована в июле 2020 года полицией Далласа.

Ранее девушка посетила косметолога и показала страшные последствия. На размещенных кадрах видно, что сразу после процедуры лазерной шлифовки лицо героини опухло и стало шелушиться. Затем блогерша сняла себя в машине после салона красоты, к этому времени ее кожа приобрела красный цвет и воспалилась.