Российские саблисты выиграли серебряные медали на первенстве мира в Каире

Мужская юниорская сборная России по сабле завоевала «серебро» в командных соревнованиях на первенстве мира в Каире (Египет). Медали получили Дмитрий Насонов, Артем Терехов, Кирилл Тюлюков и Магамед Халимбеков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

Первая встреча россиян на турнире против команды Индии запомнилась лишь тем, что в составе соперников фехтовал «дважды принц»: так звали одного из индийских саблистов — Принс Принс. Однако на дорожке он своего громкого имени не оправдал, нанеся россиянам за три боя только два удара. В целом россияне не испытали проблем – 45:13.

Встреча со сборной Украины началась для россиян не лучшим образом — 6:10 после двух боев. Однако Терехов обыграл Богдана Боговина — 5:3, а Насонов сокрушил Вячеслава Дзюбу – 7:0, после чего россияне повели со счетом 20:15 и уже не упустили лидерства — 45:41.

Полуфинал Россия — Франция стал одним из самых ярких событий турнира. Французы повели в счете с первого же боя, и к заключительному поединку их преимущество составило девять ударов — 40:31. Но все перевернул Тюлюков. 14:2 — с таким счетом свежеиспеченный победитель первенства мира в личных соревнованиях разгромил Дункана Гленаделя, захлопнув перед французами дверь, ведущую в финал — 45:42.

В решающей встрече соперниками россиян стали хозяева турнира. Египтяне уже к концу первого круга захватили преимущество и не отдали его до самого конца. Победу в финале и в турнире одержала египетская сборная — 45:38.

3 апреля Кирилл Тюлюков взял золото в турнире саблистов на юниорском первенстве мира. Он обыграл в финале Бобиржона Расулова из Узбекистана со счетом 15:6.

Первую медаль сборной России принесла Дарья Дрозд. Она завоевала бронзу в личном турнире саблисток-юниорок. Россиянка обыграла Юлию Цеслар (Польша) — 15:10, Атару Гринбаум (США) — 15:6, и Дениз Селин Унлудаг (Турция) — 15:12. Также спортсменка выиграла бой у француженки Амалии Эм — 15:6. Дрозд единственной из россиянок добралась до четвертьфинала.

В этом году из-за пандемии несколько сильных фехтовальных держав не прислали свои команды в Каир. Не приехали в Египет спортсмены из Италии, Венгрии, Германии, Великобритании, Китая. Однако Пекин и ранее не всегда выступал на юниорских и кадетских турнирах.