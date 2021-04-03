Россиянин взял золото в турнире саблистов

Россиянин Кирилл Тюлюков взял золото в турнире саблистов на юниорском первенстве мира в Каире, Египет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России.

Тюлюков обыграл в финале Бобиржона Расулова из Узбекистана со счетом 15:6.

При этом в 1/8 финала завершили борьбу россияне Дмитрий Насонов и Магамед Халимбеков. В четвертьфинал прошли Кирилл Тюлюков и Артем Терехов, обыгравшие своих украинских оппонентов Богдана Боговина (15:6) и Василя Гумена (15:8) соответственно. В четвертьфинале Тюллюков встретился с Тереховым и обыграл его — 15:3, после чего одержал победу над поляком Шимоном Хрыцуком (15:5).

Отмечается, что первую медаль сборной России принесла Дарья Дрозд. Она завоевала бронзу в личном турнире саблисток-юниорок. Россиянка обыграла Юлию Цеслар (Польша) — 15:10, Атару Гринбаум (США) — 15:6, и Дениз Селин Унлудаг (Турция) — 15:12. Также спортсменка выиграла бой у француженки Амалии Эм — 15:6. Дрозд единственной из россиянок добралась до четвертьфинала.

В этом году из-за пандемии несколько сильных фехтовальных держав не прислали свои команды в Каир. Не приехали в Египет спортсмены из Италии, Венгрии, Германии, Великобритании, Китая. Однако Пекин и ранее не всегда выступал на юниорских и кадетских турнирах.