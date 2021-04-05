Священник Кураев отреагировал на решение патриарха Кирилла о лишении сана

Протодиакон Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Кураев отреагировал на утверждение патриархом Московским и всея Руси Кириллом решения о лишении его священного сана. Свое мнение он выразил в блоге в «Живом Журнале».

Кураев обратил внимание на то, что патриарх ввел мораторий на решение суда на время, данное ему «для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви, который был избран им в свое время». Священник указал, что действительно хочет «идти вместе с Церковью Христовой, то есть вместе с Церковью Символа Веры, обладающей такими атрибутами как Единство, Святость, Кафоличность и Апостоличность».

«В каких отношениях находится эта Церковь с конкретным юрлицом по имени "Московский Патриархат" в его нынешнем состоянии, сказать затрудняюсь. Но точно это не отношения тождественности. Можно сказать: Церковь присутствует в церкви. Но как конкретно, в чем, в ком, в каких аспектах жизни церкви?» — задался вопросом он.

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Кураев напомнил, что в истории Церкви было много эпизодов, когда человек расходился с современной ему церковью, а потом, чаще уже после смерти, бывал оправдан. «Что ж, раз дано время на "переосмысление", буду паки и паки думать», — заключил священник.

Ранее патриарх Кирилл утвердил лишение Кураева сана. Однако глава РПЦ ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется священнику для переосмысления своей позиции.

В декабре 2020-го епархиальный суд лишил Кураева сана. Ранее его запретили в служении.

Причиной таких решений стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь». Он выступал против закрытия храмов в пандемию, утверждая, что это говорит о недоверии Богу. Перед смертью у него выявили коронавирус.