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Патриарх Кирилл утвердил лишение священника Андрея Кураева сана

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Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана. Об этом сообщается в его резолюции, опубликованной на сайте Московской городской епархии.

В то же время епископ Русской православной церкви (РПЦ) ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву для «переосмысления своей позиции и возвращения на путь, который был избран им в свое время».

В декабре 2020-го епархиальный суд лишил Кураева сана. Ранее его запретили в служении. Причиной таких решений стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы на церковь». Агейкин выступал против закрытия храмов в пандемию, утверждая, что это говорит о недоверии Богу. Перед смертью у него выявили коронавирус.

Позже Кураев обратился к патриарху Кириллу с ходатайством о пересмотре его дела из-за несоблюдения канонического порядка судопроизводства. Впоследствии епархиальный суд не нашел причин для пересмотра решения и оставил его неизменным.

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