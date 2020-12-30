Протодиакон Андрей Кураев заявил о сокрытии от него сути обвинения

Лишенный сана протодиакон Андрей Кураев заявил, что от него скрыли суть обвинения и лишили возможности защищаться на суде. Об этом свидетельствует письмо, направленное председателю церковного суда при Епархиальном совете Москвы протоиерею Михаилу Рязанцеву, которое священник выложил в «Живом Журнале».

По его словам, в указе патриарха содержится нераскрытая формулировка «предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя», за которые Кураев привлекается к суду. Священник отметил, что не знает, о чем конкретно идет речь. Из-за э того он не может подготовиться ни к покаянию, ни к защите.

Кураев подчеркнул, что направил письмо Рязанцеву 29 ноября. При этом суд отклонил просьбу о доступе к материалам дела и встрече с представителем суда. По словам священника, ему отказали в адвокате или эксперте в области церковного права, а также запретили пользоваться гаджетами и интернетом.

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«Это означает, что я не смогу проверить даже те или иные приписываемые мне слова (если именно о них пойдет речь на суде), их контекст и мои же уточнения их смысла во время дискуссии в соцсетях. Тем более не смогу объяснить, на основании чего именно эти слова были мною сказаны. Не смогу оперативно найти историко-церковные и святоотеческие прецеденты. Не смогу уточнить толкования тех или иных приводимых обвинением (судом) канонов», — написал Кураев.

Ранее сообщалось, что епархиальный суд Москвы лишил протодиакона сана. Суд обнаружил в заявлениях Кураева хулу и клевету, в том числе заявления об организации раскола Русской православной церковью.

29 апреля Кураева запретили в служении после того, как он сделал в своем «Живом Журнале» публикацию, сочтенную оскорблением протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина, который умер в тот день. Позднее выяснилось, что Агейкин выступал против закрытия храмов в пандемию, утверждая, что это говорит о недоверии Богу. Сообщалось, что перед смертью у Агейкина выявили коронавирус.