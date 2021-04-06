Нурмагомедову предрекли звание лучшего тренера в году

Бразильская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Кристина Жустину опубликовала фото с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Пост доступен в Twitter.

Спортсмены пересеклись за кулисами турнира Bellator 225. 32-летний россиянин выступил в качестве секунданта своего кузена Усмана Нурмагомедова, одержавшего победу над Майком Хэмелом.

В описании фото Жустину предрекла Нурмагомедову статус лучшего тренера в 2021 году. После завершения карьеры россиянин уже появлялся в углу другого своего родственника — Абубакара Нурмагомедова. Последний сумел одержать первую победу в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Также экс-чемпион UFC Люк Рокхолд говорил о планах сотрудничать с Нурмагомедовым. Боец заявил, что россиянин готов помочь ему в подготовке к возвращению в октагон.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. На его счету 29 побед в 29 поединках. Он ушел из спорта после победы над Джастином Гейджи.