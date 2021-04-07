Хоккеист «Спартака» рассказал о влиянии перенесенного коронавируса на сердце

Защитник хоккейного клуба «Спартак» Андрей Зубарев рассказал о последствиях перенесенного летом коронавируса. Об этом сообщается на сайте московской команды.

По словам игрока, у него не было проблем с легкими. При этом у хоккеиста появились небольшие «нюансы» с работой сердца, которые касались только тренировочного процесса. Зубарев добавил, что врачи полностью контролировали ситуацию, а во время матчей его ничего не беспокоило.

34-летний Зубарев в нынешнем сезоне провел 58 матчей в регулярном чемпионате, в которых забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. В плей-офф защитник вышел на лед четыре раза и не отметился результативными действиями.

«Спартак» в регулярном чемпионате занял восьмое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф красно-белые уступили ЦСКА и прекратили борьбу за Кубок Гагарина.