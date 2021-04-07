Косторная назвала плюс возвращения к Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная в эфире Первого канала назвала плюс возвращения в группу тренера Этери Тутберидзе.

Косторная заявила, что вернулась домой. «Я чувствую, что нахожусь на своем месте, там, где должна быть», — добавила 17-летняя фигуристка.

Спортсменка перешла в группу Тутберидзе 4 марта, признавшись, что недовольна своими результатами в нынешнем сезоне. За несколько дней до этого в финале Кубка России спортсменка заняла шестое место и осталась без путевки на чемпионат мира, которую получила 25-летняя Елизавета Туктамышева.

Косторная ушла в академию Евгения Плющенко в начале текущего сезона. Однако наград, которые ранее получила россиянка, она добилась под руководством Тутберидзе. На счету фигуристки победа в чемпионате Европы и финале Гран-при 2020 года.