В Центробанке назвали три варианта изменения ключевой ставки

На следующем заседании совета директоров 23 апреля Центробанк планирует рассмотреть три возможных варианта изменения ключевой ставки. Об этом рассказал глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Кирилл Тремасов в интервью Reuters.

В беседе с агентством Тремасов назвал три варианта возможных решений, который ЦБ рассматривал на мартовском заседании: сохранить ставку, повысить на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов. «С учетом той информации, что мы имеем на текущий момент, скорее всего, подобный набор решений будет присутствовать и на апрельском заседании», — сказал он.

Тремасов напомнил о заявлении регулятора о намерении возвращаться к нейтрально денежно-кредитной политике. Сейчас Центробанк оценивает диапазон нейтральной ставки от пяти до шести процентов, «но траектория движения к нему совершенно не предопределена» и будет зависеть от информации, которую будет получать регулятор.

При этом вопрос о пересмотре уровня нейтрального диапазона пока не рассматривается, поскольку необходимо «накопить еще историю, оценить прошедший кризисный эпизод, оценить траекторию того, как мы восстанавливаемся», — пояснил Тремасов.

19 марта Центробанк России впервые с 2018 года повысил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,5 процента годовых. На следующих заседаниях руководства регулятора, ближайшее из которых состоится 23 апреля, возможно дальнейшее повышение ставки. ЦБ ожидает, что показатель годовой инфляции вернется к целевому уровню в четыре процента в первой половине 2022 года.