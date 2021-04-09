Клуб КХЛ обратился в МВД после сообщения о наркотиках в крови капитана команды

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» обратился в МВД Татарстана после сообщений о наркотиках в крови капитана Алексея Емелина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Авангард» направил запросы главе МВД Татарстана Артему Хохорину и главному врачу Казанского федерального университета с просьбой сообщить, на основании каких документов была распространена в СМИ информация об обнаружении в крови Емелина наркотических веществ. В клубе посчитали, что недостоверная информация негативно повлияла на деловую репутацию команды, а также на честь и достоинство хоккеиста.

О наличии в крови спортсмена опиатов и каннабиноидов сообщало казанское издание «Бизнес Online». Позже врачи института Склифосовского опровергли эту информацию. По их мнению, Емелин, у которого обнаружена острая печеночная недостаточность, мог выпить слишком много обезболивающего.

Емелин был госпитализирован 6 апреля после матча с казанским «Ак Барсом». Защитнику была диагностирована острая печеночная недостаточность.

Позднее 9 апреля состоится четвертый матч финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ак Барсом». Омичи ведут в серии со счетом 2-1.