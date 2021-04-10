Подозреваемая в краже у Наташи Королевой удивилась интересу к своей персоне

Подозреваемая в краже трех тысяч евро наличными и украшений стоимостью пять миллионов рублей у певицы Наташи Королевой Милана-Екатерина Некруц, известная как поп-исполнительница Милана Миломанова, вышла на связь с поклонниками после задержания сотрудниками полиции и удивилась интересу к своей персоне. Соответствующие сторис она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Милана сообщила, что с ней все хорошо, и поблагодарила поклонников, которые за нее переживали и писали ей. «В общем, я не понимаю, почему такой повышенный интерес к моей персоне у СМИ, почему столько лживой информации обо мне в интернете», — удивилась она, предупредив, что «Бог все видит, так что каждый ответит».

Кроме того, женщина сделала отдельное заявление «для всех СМИ». «Я уже много лет как Миланова. Мой псевдоним "Миломанова" вы можете забыть», — объявила она. Кроме того, она предупредила тех, «кому просто интересно», что будет ежедневно записывать «тупые сторис», чтобы они не читали «всю эту чушь, которую пишут в интернете».

Ранее РЕН ТВ сообщил, что полиция раскрыла дело о хищении драгоценностей российской певицы Наташи Королевой. По факту кражи была задержана 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, известная как поп-исполнительница Милана Миломанова. Телеканал отмечал, что женщина была автором интимного видео с супругом Королевой стриптизером Тарзаном (настоящее имя — Сергей Глушко) и его любовницей Анастасией Шульженко. После публикации ролика осенью 2020 года разразился скандал, связанный с изменой Глушко своей жене.

О хищении стало известно после того, как Королева вернулась из отпуска и не обнаружила у себя дома драгоценностей и крупной суммы наличных. Тогда певица написала заявление в правоохранительные органы по факту произошедшего.