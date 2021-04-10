В Британии оценили вероятность отречения Елизаветы II от трона после смерти мужа

Британские эксперты, анализирующие положение дел в королевской семье, оценили вероятность отречения королевы Елизаветы II от трона после смерти ее мужа герцога Эдинбургского Филиппа. По их мнению, она вряд ли станет это делать. Об этом сообщает Reuters.

Так, историк монаршей семьи Хьюго Викерс заверил, что королева не отречется от престола. «Есть все основания считать, что она в добром здравии, так что при удачном стечении обстоятельств королева продолжит быть главой государства как можно дольше», — заявил он.

Это мнение разделил исследователь правящей династии Виндзоров Роберт Лейси, консультировавший создателей популярного художественного сериала «Корона» (The Crown) о Елизавете II. Он считает, что королева может лишь немного отойти от дел, в то время как наследный принц Чарльз и его сын герцог Кембриджский Уильям будут чаще участвовать в различных мероприятиях. «Но королева точно останется на троне», — подчеркнул Лейси.

Эксперты агентства считают, что Елизавета II, будучи религиозным человеком и главой англиканской церкви, «рассматривает клятву править до последнего вздоха, данную ей при коронации, как нерушимую».

9 апреля стало известно, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. В феврале он попал в больницу и перенес операцию на сердце, однако затем был выписан.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.