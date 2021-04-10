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Неизвестные устроили стрельбу на свадьбе в российском городе

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Фото: Дорожный инспектор / Vk.com

В Санкт-Петербурге неизвестные устроили стрельбу из свадебного кортежа. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным портала, о выстрелах в Красносельском районе российского города в полицию сообщили очевидцы около 21:00 в пятницу, 9 апреля. После этого несколько сотен гостей торжества проследовали в ресторан на Белевском проспекте в Невском районе, куда прибыли сотрудники полиции и ОМОНа. По предварительной информации, участников праздника обыскивали на предмет наличия оружия, а затем на автобусах развезли по отделам полиции.

В дежурной части изданию подтвердили, что у них содержится некий «стрелок со свадьбы», отметив, что «выйдет он еще не скоро». По информации общественного проекта «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте», в Красносельском районе Петербурга были задержаны представители азербайджанской диаспоры.

В январе сотрудники Следственного комитета России (СКР) задержали 31-летнего подозреваемого в двойном убийстве на свадьбе в деревне Власово (Новая Москва). По данным РЕН ТВ, на празднике был застрелен 36-летний жених и его 34-летний брат. Телеканал предполагает, что стрелком был гость со стороны невесты. Всего он произвел шесть или семь выстрелов. Погибшие — уроженцы Молдавии с российским гражданством.

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