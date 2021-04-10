Украинский футбольный клуб посвятил победу умершему принцу Филиппу

Украинский футбольный клуб «Таврия» посвятил победу умершему принцу Филиппу. Об этом сообщается на сайте команды.

В пятницу, 9 апреля, симферопольцы на выезде обыграли «Балканы» (2:0). В составе победителей забитыми мячами отметились Максим Богданов и Евгений Белоконь.

«Таврия» выступает во второй лиге Украины. Это третий по силе дивизион страны. Сейчас команда базируется в селе Марьяновка Херсонской области и там же проводит домашние матчи.

Принц Филипп умер 9 апреля в Виндзорском замке в возрасте 99 лет. 10 июня ему должно было исполниться 100 лет. Причины смерти не называются, в Британии объявлен 20-дневный общенациональный траур.

Герцог Эдинбургский принц Филипп Маунтбеттен родился в 1921 году и был женат на Елизавете II с 1947 года. Филипп — отец принца Чарльза и дедушка принцев Гарри и Уильяма.