Авербух ответил обвинившей Тарасову в воровстве олимпийской чемпионке

Хореограф Илья Авербух ответил двукратной олимпийской чемпионке Оксане Грищук, обвинившей заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в воровстве. Его слова приводит Sport24.

«Оксана Грищук, бесспорно, — великая фигуристка и большая спортсменка. Но эти заслуги — не гарантия умного и порядочного человека. Не все великие спортсмены такие», — заявил Авербух.

Ранее 11 апреля Грищук обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасным человеком. Спортсменка сравнила тренера со змеей и написала, что та «планировала, как ее ободрать и все у нее забрать».

Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.