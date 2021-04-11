Считающее принца Филиппа богом племя понадеялось на его пришествие после смерти

Племя Яоннэн, живущее на острове Танна в Тихом океане и считающее принца Филиппа божеством, выразило надежду на его пришествие после смерти. Об этом пишет SW Londoner.

Отмечается, что «Движение принца Филиппа» появилось на острове в 50-е годы прошлого века. Оно берет начало из древней легенды, согласной которой белокожий мужчина, рожденный духом вулкана, поедет на океан и женится там на могущественной женщине, а затем вернется на остров.

Члены племени решили, что принц — легендарный бог, когда впервые столкнулись с британскими колонистами и увидели портрет семьи монарха. Убеждения островитян еще больше укрепились, когда супруг королевы Елизаветы II навестил их в 1974 году.

Сначала принц ничего не знал о племени, однако когда ему рассказали о местном поверье, он отправил на остров свой портрет с автографом. В благодарность племя прислало монарху дубинку для убийства свиней.

Ежегодно 10 июня на Танне празднуется день рождения принца Филиппа. Во время празднеств жители танцуют, употребляют церемониальный наркотик и рассказывают о доблести и магической силе герцога Эдинбургского.

Вера в принца не угасла и после его смерти. Теперь островитяне верят в то, что он явится к ним в духовном обличии и разделит между ними богатства британской короны.

Девятого апреля стало известно, что принц Филипп умер в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. В феврале он попал в больницу и перенес операцию на сердце, однако затем был выписан.