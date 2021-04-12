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Собачий «концлагерь» в российском городе показали на видео

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В Чите зоозащитники нашли около 200 собак, которых содержат в условиях «концлагеря» на территории исправительной колонии. Издание «Чита.ру» публикует видео из этого «концлагеря».

«Собаки находятся в собственных фекалиях. Их тут больше 200. Правила нарушены абсолютно. Здесь максимум 60-80 метров квадратных, они друг друга загрызают», — говорит голос за кадром.

По словам зоозащитницы Натальи Арсалановой, видео снято в ИК-3 более двух недель назад. «Девушки поехали искать своих собак, которых отловили. Снимали они скрытно, так как в питомник просто так не попасть, и съемка там запрещена», — сказала она. По мнению зоозащитницы, там погибает много собак, потому что «это просто концлагерь».

В прокуратуре начали проверку после публикации видео.

Ранее к трем годам колонии-поселения был приговорен владелец приюта для собак «Дружок» в Амурской области, который зоозащитники прозвали концлагерем для собак из-за массовой гибели животных. Судом установлено, что по вине мужчины погибли 32 пса, которых Золотарев недокармливал и не лечил. Такими методами мужчина сэкономил на животных более 1,6 миллиона рублей, полученных из бюджета.

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