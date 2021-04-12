Фергюсон потребовал встречи с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio потребовал встречи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Спортсмен предложил россиянину сыграть в шахматы или шашки, но лучше всего провести бой по правилам ММА. «Поединок со мной — единственный, который он хотел. Сейчас он стал тренером. Я первый стал им. Не буду говорить, что он повторяет за мной, но...» — заявил он, назвав Нурмагомедова хорошим бойцом.

Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что обещал об этом матери.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался неоднократно. Они должны были подраться весной 2020-го, однако россиянин снялся из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии. В итоге Фергюсон сразился с Гейджи и потерпел первое поражение за восемь лет, упустив возможность побороться за титул чемпиона в легком весе.

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