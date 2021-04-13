Шведская баскетболистка рассказала о нелюбви россиян к чернокожим

Шведская баскетболистка Аманда Зауи, выступавшая за оренбургскую «Надежду», рассказала о проявлениях расизма в России. Об этом сообщает Expresen.se.

По словам спортсменки, во время одного из выездных матчей зрители начали пародировать обезьян во время исполнения спортсменками штрафных бросков. После этого испанский тренер «Надежды» бросился с кулаками к зрителям, но судьи удалили его с площадки. «И тогда я подумала: "Черт возьми, они здесь действительно не любят черных"», — рассказала Зауи.

Баскетболистка, играющая на позиции центровой, выступала за «Надежду» с 2016 по 2017 год. Сейчас шведка представляет клуб «Нью-Йорк Либерти» из женской Национальной баскетбольной ассоциации.

18 марта игравший за московский «Спартак» бразильский футболист Жоао Карлос назвал главные минусы жизни в России. Защитник отметил столичные пробки и расизм.