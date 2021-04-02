Широков заявил об отказе преклонять колено и осудил действия российского арбитра

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Роман Широков заявил, что не стал бы преклонять колено в поддержку акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Его слова приводит «РБ Спорт».

«Мы какое отношение имеем к угнетению чернокожих, не понимаю. Мы были рабовладельцами? Я бы никогда в жизни не встал, с чего бы? А то, что там за белыми бегают, по голове бьют камнями, убивают — это нормально?» — задался вопросом Широков. Он добавил, что осуждает действия российского арбитра Кирилла Левникова, принявшего участие в акции против расизма.

25 марта перед матчем квалификации чемпионата мира 2022 года между Англией и Сан-Марино Левников преклонил колено в знак борьбы с расизмом. После этого российские пользователи сети раскритиковали решение арбитра и посчитали, что акции не место в России.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». В его активе три титула чемпиона России и победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы-2008.