Ученые опровергли высокую смертность от британского штамма коронавируса (B.1.1.7). Также при этом типе не увеличивается тяжесть течения инфекции, однако распространяется он быстрее. Соответствующую статью опубликовал научный журнал The Lancet Infectouse Diseases.

Исследователи наблюдали за 341 жителем Лондона, которые поступили в две городские клиники между началом ноября и концом декабря 2020 года, когда вакцинация была еще в самом начале.

Доля смертей среди пациентов обеих групп оказалась сопоставима (16 и 17 процентов), тяжесть симптомов была примерно одинаковой. Важным отличием пациентов с британским штаммом была большая вирусная нагрузка: количество вирусных частиц в образцах их крови.

Еще одно исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health, подтверждает информацию. Специалисты изучили коло 37 тысяч заразившихся пациентов, которые пользовались приложением COVID Symptom Study с конца сентября по конец декабря 2020 года. Они не обнаружили связи между тяжестью симптомов и количеством больных с британским штаммом.

Также ученые не выявили никакой статистически значимой связи между количеством пациентов с B.1.1.7 и уровнем повторного заражения. Однако индекс репродукции — показатель, по которому ученые судят о скорости распространения того или иного вируса — у британского штамма в 1,35 раз выше.

В марте эпидемиологи университетов Эксетера и Бристоля выяснили, что британский штамм коронавируса B.1.1.7 на 30-100 процентов более смертоносен, чем предыдущие штаммы. В исследовании приняли участие более ста тысяч человек.

В феврале ученые также назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30-70 процентов более смертоносным.

В начала декабря 2020 года стало известно о появлении новых мутировавших штаммов SARS-CoV-2 из Великобритании, Южной Африки и Бразилии. Эти варианты вируса легче распространяются, что может привести к увеличению числа случаев заболевания, смертей и госпитализаций, опасаются специалисты.