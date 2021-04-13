Участникам турнира по самбо повесили на шею сушки вместо медалей

Участников детских соревнований по самбо в подмосковной Кашире наградили сушками вместо медалей. Об этом сообщает издание Baza в своем Telagram-канале.

Турнир прошел в понедельник, 12 апреля. По предположению источника, для юных спортсменов не нашлось обычных или хотя бы шоколадных медалей, из-за чего пришлось использовать сушки. Самбистам повесили их на шею на обычных нитках.

Ранее во вторник, 13 апреля, сообщалось, что Федерация самбо Центральноафриканской Республики (ЦАР) захотела привлечь внимание к чемпионату страны афишами с фотографией президента России Владимира Путина. Фото российского лидера в красном кимоно заметили на афишах мероприятия, стартующего 8 мая.

В ноябре 2018-го Международный олимпийский комитет (МОК) временно признал самбо олимпийским видом спорта. Этот статус должен позволить единоборству в будущем войти в программу летних Игр.

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