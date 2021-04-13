В «Зените» оценили шансы в противостоянии с «Барселоной» в плей-офф Евролиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный оценил перспективы команды в противостоянии с «Барселоной» в плей-офф Евролиги. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Выход в плей-офф — это не достижение, а промежуточный результат», — заявил он. Церковный назвал испанский клуб «безусловным фаворитом всего сезона». При этом функционер заявил, что «Зенит» попытается удивить своей игрой.

Первые два матча серии «Зенита» и «Барселоны» пройдут в Каталонии. Встречи состоятся 21 и 23 апреля. Серия длится до трех побед.

«Зенит» пробился в плей-офф Евролиги по итогам регулярного чемпионата. Российский клуб выиграл 20 матчей из 34 и расположился на восьмой строчке турнирной таблицы. Каталонцы одержали 24 победы при десяти поражениях и финишировали первыми.