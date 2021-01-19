Баскетбольный ЦСКА захотели перевезти в другой город

Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватунин рассказал о том, что московская команда может переехать в другой город. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ватунин заявил, что домашнюю арену ЦСКА на Ленинградском проспекте собираются снести. По его словам, вместо УСК ЦСКА планируется построить общую тренировочную арену для нескольких видов спорта с минимальной вместимостью, поэтому баскетболисты вынуждены искать новое здание, и из-за дороговизны недвижимости в столице могут переехать в другой город.

Глава армейцев добавил, что ЦСКА арендовал спорткомплекс у Министерства обороны на протяжении 30 лет, однако в конце декабря клуб получил уведомление о расторжении договора через шесть месяцев. «К июню самый титулованный клуб страны, европейский гранд оказывается бездомным», — посетовал он.

На месте УСК ЦСКА в 2022 году должен появиться новый спортивный комплекс. Стоимость проекта оценивается в 3,5 миллиарда рублей. Домашние матчи в Евролиге армейцы проводят в «Мегаспорте».

ЦСКА — самая титулованная российская команда. Армейцы восемь раз выигрывали Евролигу.