Баскетбольный ЦСКА потерпел крупнейшее поражение за 20 лет

Московский баскетбольный клуб ЦСКА проиграл стамбульскому «Анадолу Эфес» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 4 марта, и завершилась со счетом 100:70 в пользу турецкой команды. Самым результативным игроком матча стал защитник «Эфеса» Василие Мицич, набравший 21 очко.

Как уточняет ТАСС, поражение стало для ЦСКА крупнейшим с мая 2001 года. Почти 20 лет назад армейцы в выездном матче чемпионата России проиграли казанскому УНИКСу со счетом 77:113.

В турнирной таблице нынешнего сезона Евролиги ЦСКА занимает второе место, команда одержала 18 побед в 27 матчах. «Анадолу Эфес» с 17 победами в 27 встречах находится на третьем месте.