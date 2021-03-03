Российские борцы-баскетболисты стали звездами в сети

Российские игроки в регбол — баскетбол с элементами борьбы — стали звездами в сети. Ролик с их участием доступен в Twitter-аккаунте HoopsHype.

Видео противостояния борцов-баскетболистов впечатлило юзеров и разошлось по социальным сетям, набрав тысячи просмотров. «Это безумие», «Мои глаза кровоточат», — написали пользователи в комментариях под постом в Instagram-аккаунте lagiornatatipo.

Журналисты иностранных СМИ также обратили на ролик внимание. «Удивительное и несколько дикое сочетание двух видов спорта. Нельзя отрицать привлекательность регбола», — пишет Mundo Deportivo. «Российский вид спорта, который смешивает борьбу с баскетболом, сводит с ума половину мира», — замечает Marca.

Матчи по регболу проводятся на баскетбольной площадке. Цель — поразить мячом кольцо команды соперника. Во время игры разрешается использовать жесткие силовые приемы. На тренировках этим видом спорта занимался боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов.