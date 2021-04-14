Бывший футболист «Локомотива» оправдал рукоприкладство в отношении жены

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев оправдал рукоприкладство в отношении жены. Об этом он рассказал на YouTube-канале «Кент».

По словам футболиста, он никогда не бил первым, а лишь отвечал на агрессию супруги, которая его царапала. «Я предупреждал, говорил, но это все равно продолжалось. Из-за этого я так поступал», — заявил он.

При этом игрок отметил, что факт нанесения побоев жене его не красит, так как пострадала от этого представительница слабого пола, мать его детей. «Но в той ситуации, которая происходила у меня, считаю, что было 50 на 50», — добавил спортсмен.

Среди клубов, за которые выступал Алиев, украинские «Динамо» и «Днепр», а также российские «Локомотив» и «Анжи». В активе футболиста 6 голов в 28 матчах в составе сборной Украины. За избиение бывшей жены Татьяны в отношении игрока было открыто пять уголовных дел.