Nvidia выпустила свой первый процессор

Nvidia представила свой первый процессор для суперкомпьютеров. Об этом сообщается на сайте компании.

Релиз оборудования состоялся на мероприятии Nvidia GTC 2021 Keynote. Новый процессор получил название Grace, он содержит более триллиона транзистров и ориентирован на работу с суперкомпьютерами и дата-центрами. Сообщается, что при взаимодействии с графическими процессорами Nvidia новый чип обеспечивает более чем в 10 раз большую производительность, чем современные компьютерные станции на базе Nvidia DGX.

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Выпущенный процессор отличается поддержкой технологии межсоединений NVLink четвертого поколения, которая обеспечивает скорость передачи данных на уровне 900 гигабит в секунду. Также оборудование позволяет увеличить пропускную способность сервера в 30 раз. Grace базируется на подсистеме памяти LPDDR5x, которая гарантирует в 10 раз большую энергоэффективность по сравнению с памятью стандарта DDR4.

Согласно сообщению компании, Grace включает энергоэффективные ядра ЦП с подсистемой памяти с низким энергопотреблением для обеспечения высокой производительности с большой эффективностью. «Передовой искусственный интеллект и собранный объем данных выводят современную компьютерную архитектуру за ее пределы, что позволяет обрабатывать немыслимые объемы данных», — заметил основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

Nvidia не раскрывает стоимость компонента, но уточняет, что Grace ориентирован на узкого потребителя. Намерения приобрести новый процессор уже обозначили представители Швейцарского суперкомпьютерного центра и Лос-Аламосской национальной лаборатории США. Поставки Nvidia Grace запланированы на 2023 год.