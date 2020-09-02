Nvidia выпустила игровую видеокарту за 137 тысяч рублей

Nvidia представила серию игровых видеокарт, основанных на архитектуре Ampere. Характеристики и цены устройств представлены на сайте компании.

Линейка игровых устройств состоит из трех видеокарт — RTX 3070, 3080 и флагманской 3090. Топовое оборудование имеет 24 гигабайта памяти GDDR6X с тактовой частотой 15,5 гигагерц и пропускную способность подсистемы памяти 936 гигабайт в секунду. Пиковая производительность GeForce RTX 3090 составляет 36 терафлопс, при работе с трассировкой лучей — 69 терафлопс, с использованием тензорных ядер — 285 терафлопс. Видеокарта позволяет выводить изображение в разрешении 8К с частотой 60 кадров в секунду. Стоимость модели RTX 3090 составляет 137 тысяч рублей.

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Также в серию выпущенных видеокарт входят две базовые модели. RTX 3080 имеет 10 гигабайт памяти GDDR6X с тактовой частотой 19 гигагерц и пропускной способностью 760 гигабайт в секунду. Пиковая производительность видеокарты при рендеринге шейдеров составляет 30 терафлопс.

Младшей в линейке является RTX 3070, которая получила восемь гигабайт памяти GDDR6X и производительность при рендеринге в 20 терафлопс. Все видеокарты серии базируются на архитектуре Ampere, выполненной по 8-нанометровому техпроцессу Samsung, и поддерживают транслирование данных напрямую с SSD-накопителя.

Стоимость базовых видеокарт RTX 3070 и 3080 составит 45 490 и 63 490 рублей соответственно. Средняя модель RTX 3080 будет доступна для покупки 17 сентября, топовая 3090 — 24 сентября, а 3070 появится в продаже в октябре.