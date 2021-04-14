Стало известно о взломе российскими военными баз данных шведских спортсменов

Прокуратура Швеции выяснила, что российские военные взломали базу данных шведских спортсменов в 2017 и 2018 годах. Об этом стало известно ESPN.

В прокуратуре заявили, что Главное разведывательное управление России получило конфиденциальные данные о шведах, включая информацию об их заболеваниях. Председатель Шведской спортивной конфедерации Бьорн Эрикссон назвал случившееся серьезным преступлением против человечности и ценностей человека.

Отмечается, что расследование было прекращено, так как отсутствуют необходимые условия для возбуждения судебного дела за границей или экстрадиции в Швецию.

В начале февраля чемпионку мира по вольной борьбе Йенни Франссон и победителя первенства Европы по кроссу Робела Фсиху обвинили в употреблении допинга. В пробах спортсменов были обнаружены следы запрещенных вещества. Они были временно отстранены от участия в соревнованиях. После этого многие спортсмены заявили о подрыве доверие к шведской антидопинговой программе.