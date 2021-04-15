Названа возможная причина срыва переговоров Путина и Байдена

Военные действия на юго-востоке Украины могут привести к срыву переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Том Сауэр, профессор международной политики в бельгийском Университете Антверпена.

Сауэр отметил, что хоть конфликт в Донбассе невыгоден как Украине, так и России, полностью его исключить нельзя. «Если все действительно пойдет под откос, то есть вероятность, что этим летом никакого двустороннего саммита [между Путиным и Байденом] не будет», — отметил он.

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Если встреча все же состоится, то лидеры могут «приятно удивить» мир. Для этого они должны постараться выслушать друг друга и достичь прогресса по тем вопросам, где интересы США и России совпадают. По мнению эксперта, Путину и Байдену будет проще всего достичь консенсуса по тематике нераспространения ядерного оружия, ситуации в Афганистане, борьбы с терроризмом и изменения климата.

«Если они смогут добиться прогресса по одному или нескольким из этих вопросов, то может появиться пространство для переговоров по другим насущным проблемам», — отметил Сауэр. В частности, стороны могут договориться о подписании нового соглашения о контроле над вооружениями, пояснил он.

Во вторник, 13 апреля, Байден позвонил Путину и предложил провести встречу в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Ожидается, что в ходе встречи лидеры стран обсудят все актуальные вопросы, касающиеся отношений государств. По словам пресс-секретаря президента США Джен Псаки, саммит может состояться предстоящим летом. Госсекретарь Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что встреча двух лидеров может состояться уже «в предстоящие недели».