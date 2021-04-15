Фергюсон вновь предложил Нурмагомедову подраться и получил от бойца совет

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон вновь предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову подраться и получил от бойца совет в Instagram.

Фергюсон заявил, что приближается к россиянину, так как это единственный бой, на который были согласны в его команде. В ответ Нурмагомедов назвал американца старым другом и посоветовал тому сосредоточиться на поединке с Бенеилом Дариушом, который состоится 15 мая.

31 марта Фергюсон опубликовал видео с битвы взглядов с россиянином перед их сорвавшимся поединком в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата и заявил, что они скоро увидятся.

Нурмагомедов покинул MMA. Об этом окончательно стало известно в марте. О своем решении россиянин объявил еще в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался неоднократно. Они должны были подраться весной 2020-го, однако россиянин снялся из-за неясности относительно места проведения турнира на фоне пандемии. В итоге Фергюсон сразился с Гейджи и потерпел первое поражение за восемь лет, упустив возможность побороться за титул чемпиона в легком весе.

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