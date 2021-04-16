У российской фигуристки разошлось платье на командном чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в произвольном танце на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмены получили за прокат 130,15 балла и заняли первое место, принеся в копилку команды 12 баллов. Во время исполнения танца у Синициной с левой стороны разошлось платье.

После выступления в пяти видах программы российская команда набрала 73 очка и уверенно лидирует в соревнованиях. Синицина и Кацалапов в четверг, 15 апреля, первенствовали в короткой программе и также принесли россиянам 12 баллов.

На втором месте общего зачета располагается команда США, набравшая 66 очков. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира японцы, набравшие 60 баллов.

Соревнования продлятся до 18 апреля. На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU). Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не выигрывала турнир.