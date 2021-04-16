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Российские фигуристы упрочили лидерство после второго дня командного ЧМ

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Михаил Коляда
Михаил Коляда
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Сборная России осталась лидером командного чемпионата мира в японской Осаке после выступления мужчин-одиночников. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В произвольной программе страну представляли Михаил Коляда, получивший 180,72 балла, и Евгений Семененко, прокат которого судьи оценили в 166,33 балла. Спортсмены расположились на третьем и пятом местах соответственно и в сумме принесли в копилку российской сборной 18 баллов.

После выступления в шести видах программы российская команда набрала 91 очко и лидирует в соревнованиях. В субботу, 17 апреля, произвольные программы представят женщины и пары.

На втором месте общего зачета располагается команда США, набравшая 83 очка. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира японцы, в их активе 78 баллов. После первого дня соревнований россияне опережали американцев на два балла.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU). Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не выигрывала турнир.

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