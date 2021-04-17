Российские фигуристы упрочили лидерство на командном ЧМ перед последним прокатом

Сборная России упрочила лидерство после произвольной программы у пар на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Представлявшие страну в этом виде программы Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили за прокат 151,59 балла, заняли первое место и принесли в копилку команды 12 баллов. Завершит программу соревнований произвольная программа у женщин-одиночниц. Старт намечен на 10:50 по московскому времени.

После выступления в шести видах программы российская команда набрала 103 очка и лидирует в соревнованиях. В субботу, 17 апреля, произвольные программы представят женщины и пары.

На втором месте общего зачета располагается команда США, набравшая 94 очка. Тройку сильнейших замыкают хозяева турнира японцы, в их активе 88 баллов.

На командный чемпионат мира приглашают шесть лучших стран по рейтингу Международного союза конькобежцев (ISU). Команды представляют два фигуриста и две фигуристки в одиночном катании, а также пара и танцевальный дуэт. Фигуристы получают баллы от 12 до 1 за занятые места. Сборная России ни разу не выигрывала турнир.