ФСИН оценила состояние здоровья Навального

Состояние здоровья учредителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального оценивается как удовлетворительное. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщается на официальном сайте управления Федеральной службы исполнения наказания (УФСИН) России по Владимирской области.

Отмечается, что Навального ежедневно осматривает врач-терапевт. «С согласия пациента ему назначена витаминная терапия», — также указано в тексте.

Кроме того, стало известно, что его переведут в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН по Владимирской области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами.

18 апреля помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, если Навальный умрет в тюрьме, для России наступят последствия.

Несколькими днями ранее учредитель ФБК был переведен в отряд колонии из медсанчасти в связи с улучшением здоровья. Исследования не подтвердили у заключенного туберкулез и коронавирусную инфекцию. Врачи оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.

В феврале Мосгорсуд признал законным замену Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Навальный должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.