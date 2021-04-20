Названы города около Москвы с самыми дешевыми квартирами

В ближнем Подмосковье город с самым дешевым жильем — Лыткарино, квартира там в среднем стоит 5,6 миллиона рублей, следует из материалов портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру». На втором месте — Домодедово с 6,08 миллиона рублей за среднестатистический лот.

Третье и четвертое места рейтинга заняли Подольск и Балашиха, где квартира обойдется в 6,1 миллиона и 6,2 миллиона рублей соответственно. Топ-5 замыкает Лобня (6,35 миллиона рублей за лот). Учитывались предложения на первичном и вторичном рынках жилья.

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Городами с самой высокой стоимостью квартир эксперты в свою очередь назвали Реутов, Красногорск и Одинцово. За жилье там придется выложить 9,5-10 миллионов рублей.

По данным аналитиков, за первый квартал 2021-го квадратный метр жилой недвижимости в ближнем Подмосковье увеличился в цене в среднем на 6 процентов, а за все время пандемии — на 20 процентов. «Погоду на рынке новостроек в 2021 году все еще делает дешевая ипотека, — констатируют специалисты. — Что касается рынка вторичного, то он продолжает держать обороты за счет бюджетного жилья. И здесь Подмосковье находится в более выгодных условиях, чем Москва, где активность покупателей начинает ослабевать по мере снижения их платежеспособности. Область в первом квартале дорожала быстрее столицы, особенно ее ближний пояс, который стал доступнее из-за развития транспортной инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что спрос на вторичное жилье в Московской области начал ослабевать, по итогам марта он снизился на 22 процента относительно того же месяца 2020-го. Несмотря на стабилизацию рынка, в Подмосковье резко снизились сроки экспозиции квартир — если год назад для продажи нужно было в среднем 136 дней, то теперь на это требуется 122 дня, подсчитали эксперты.

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