95-килограммовый россиянин из НХЛ уложил соперника на лед и вывел его из игры

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Александр Романов уложил соперника Хайра Джуджхар из «Эдмонтон Ойлерс» на лед в матче регулярного чемпионата. Видео доступно на YouTube-канале SPORTSNET.

Инцидент произошел при счете 0:0. 95-килограммовый россиянин применил силовой прием к сопернику, после чего Джуджхар начал шататься и чуть не упал на лед. В итоге партнеры и арбитры вывели канадца из игры и отправили в раздевалку. Встреча завершилась победой «Ойлерс» со счетом 4:1.

В январе Романов повторил достижение 21-летней давности и стал третьим защитником «Канадиенс», сделавшим результативную передачу в первом матче сезона и одновременно в первой встрече в лиге в карьере.

21-летний Романов стал игроком «Монреаля» в межсезонье. До этого он выступал за московский ЦСКА, став с командой обладателем Кубка Гагарина.