Семенович оценила перспективы Плющенко в тренерской работе

Певица и телеведущая Анна Семенович оценила перспективы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в качестве тренера. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По ее словам, фигурист был легендарным спортсменом, тренировавшимся под руководством Алексея Мишина. По мнению исполнительницы, если Плющенко возьмет у специалиста технику и харизму, за ним будущее. «Я верю, что у него получится с тренерской карьерой. По крайней мере, искренне ему желаю», — добавила бывшая фигуристка.

3 марта Плющенко заявил, что хотел бы войти в историю как тренер номер один. При этом спортсмен добавил, что за это звание ему придется побороться с Мишиным.

Плющенко — обладатель золотых медалей Олимпиад 2006 и 2014 годов. Собственную академию «Ангелы Плющенко» он открыл в апреле 2017-го. Среди воспитанников его школы бронзовый призер чемпионата мира-2021 Александра Трусова.